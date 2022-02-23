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Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

AA, Mahmut Bazlama - Kültür Sanat
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Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükseldiği ilçede, Köklüce Mahallesi'ndeki badem ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı.

???????İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, bu yıl hava sıcaklığının normalin üstünde yaşandığını belirterek, "Hava sıcaklığı ağaçların çiçek açmasına neden oldu. Badem ağaçlarının en zayıf noktası sıcak havaya çabuk aldanmalarıdır. İnşallah bu durum badem ve meyve üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler inşallah dökülmez." ifadelerini kullandı.

AA / Mahmut Bazlama - Kültür Sanat

Ziraat Odası, Hasan Altun, Hisarcık, Kültür Sanat, Haberler

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