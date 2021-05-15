Gaziantep'te ayakkabı ve terlik üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te, bir ayakkabı ve terlik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Gaziantep'te, bir ayakkabı ve terlik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Sayacılar Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ayakkabı ve terlik üretilen fabrikadaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar