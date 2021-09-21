Gaziantep'te 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kutlanıyor - Haberler
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Gaziantep'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlanıyor

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat
Gaziantep'te

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'e geldi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'e geldi.

Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek, kentle ilgili bilgi aldı.

Belediye bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Landrut, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine değindi.

Türkiye'nin haftaya büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Landrut, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliğini (TBB) göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Zira 612 belediyenin katılımıyla kazanan siz oldunuz. Bu tamamen sizin kararlılığınınız ve yoğun çalışmanız sayesinde gerçekleşti. Çok teşekkür ediyoruz. Ulaşımda emisyonlar artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da gidişatı tersine çevirmek için çaba göstereceğiz. Sağlıklı gelecek için toplu taşıma, yürüme ve bisiklete binmek son derece önemli. Bunun sonucu olarak hava kirliliğini, karbondioksit salınımını, trafik sıkışıklığını, kazaları ve bunun sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Herkesin yeniden düşünmesini, sağlıklı hayat için neler yapmaları gerektiğini düşünmesini tavsiye ediyorum."

"Salınımını azaltacak ulaşım yollarını kullanmamız gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın 20 yıldır kutlandığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de 2014 yılından beri etkinliğe dahil olduğunu belirtti.

Şahin, TBB'nin de 3 yıldır ilgisinin arttığını, kendilerinin de bu ilgiyi artırmak için toprağı, suyu, havayı koruyan ulaşım çeşidini arttıran çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuruyu Türkiye'nin yaptığını belirten Şahin,"612 belediyemiz bu hafta bisiklete, tramvaya biniyor, yürüyor. Karbondioksit salınımını, hava kirliliğini azaltacak faaliyetler yapıyor. 112 belediyemiz altın kurala uydu, bütün şartları sağladığını söyledi. Şu anda dünyada İspanya ve Avusturya Türkiye'yi takip ediyor. İspanya 457 belediye ile ikinci sırada. Avrupa Haftasına en çok katılan belediyeler olduk. Bu konuda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hava, toprak ve suyun korunmasının gerekliliğini vurgulayan Şahin, tramvay ve bisiklet kullanımıyla, yürüyüş yapmanın önemine değindi.

Karbondioksit salınımın daha da arttığını dile getiren Şahin, "Büyük tehlike bizi bekliyor. Salınımını azaltacak ulaşım yollarını kullanmamız gerekiyor. Bisiklet yolları yapıyoruz, bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmanın sonunda sağlıklı, güvenli ulaşımı kendi şehrimizde de dünyada da temin edeceğiz. Sağlıklı bir dünya için ulaşımın sağlıklı ve güvenli hale dönüşmesi için Avrupa Hareketlilik Haftası çok önemli. AB Büyükelçiliğine koordinasyonu için teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte de AB projelerini güçlü şekilde yapacağız. Dünya barışı, Avrupa ve Türkiye arasındaki pozitif gündem için de çok önemli." dedi.

Konuşmaların ardından AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve beraberindekiler tramvaya kadar yürüdü.

Heyet, tramvay yolculuğunun ardından, Festival Park'a kadar da yürüyüş yaptı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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