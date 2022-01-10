Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü - Haberler
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Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

AA - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşini öldürdü.

Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesinde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

VALİ'DEN AÇIKLAMA: KÖPEK SALDIRISI DEĞİL

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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