Gaziantep'te "Asi Kuş" ve "Piraye" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nca hazırlanan "Asi Kuş" ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nca sahnelenen "Piraye" oyunları sahnelenecek.

Ali Poyrazoğlu'nun Fransız besteci Georges Bizet'in eserinden uyarladığı "Asi Kuş" oyununda, erkekleri peşinden koşturan Carmen'in hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 11 Kasım Perşembe saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nca hazırlanan "Piraye" oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Murat Çidamlı'nın yönettiği ve oynadığı, Eylül Kuzgunbay'ın uyarladığı oyunda, Nazım ve Piraye aşkından geriye kalanlar değil, o aşktan geleceğe aktarılanlar anlatılacak.

Oyun, 15 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Şehitkamil Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Konser

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, 13 Kasım Cumartesi saat 21.00'da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

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