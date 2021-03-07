Gaziantep'te aranan 80 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te aranan 80 şüpheli yakalandı

07.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:20
Gaziantep'te aranan 80 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 80 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 80 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde düzenlenen çalışmalarla uyuşturucuyla mücadele kapsamında 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 29 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 14 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 2 şahıs tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında hakkında aranan 80 şahıs da yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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