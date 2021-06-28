GAZİANTEP'TE ANJİYO CİHAZI ONARILDI, HİZMET VERMEYE BAŞLADI

GAZİANTEP'te Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl önce bozulan anjiyo cihazı onarımının ardından yeniden kullanılmaya başladı.

GAZİANTEP'te Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl önce bozulan anjiyo cihazı onarımının ardından yeniden kullanılmaya başladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, cihazın yeniden hizmete alınması ile birlikte vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verileceğini belirtti.

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Mücahitler Ek Binasında bir süre önce bozulan ve atıl durumda olan anjiyo cihazı bulunduğunu öğrenen İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki harekete geçti. Gerekli yazışmaları yapan Tiryaki ile Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türmen'in girişimleri sonucu cihaz onarıma alındı.

Tüm bakımları yapılarak yeniden kullanıma hazır duruma getirilen anjiyo cihazı hastanenin Anjiyografi Laboratuvarına getirilerek kuruldu. İl Sağlık Müdürü Tiryaki, hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanan cihaz ile birlikte yılda 6 bin hastaya hizmet verilirken, 10 bin hastaya hizmet verebilecek duruma gelindiğini söyledi.

Cihaz sayısının artmasıyla hastaların bekleme sürelerinin azalacağını, acil hastalara müdahale etme konusunda sürenin azalacağını anlatan İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kalp krizi neticesinde hastaneye gelen acil hastaların da tedavisinin hızlı bir şekilde ypaılacağını kaydetti.

Tiryaki, "Ücretsiz hizmet verebilen tek merkez olduğunda vatandaşımızın hizmet alabilmesi açısından çok önemli bir merkez. Cihaz sayısı arttıkça acil vakalara müdahale ve hastaların bekleme süresi de azalacak. Kalp krizi ile gelen bir hastayı çok kısa bir sürede anjiyoya alınabilmesi anlamına geliyor. Pandemi başlamadan önceki süreçte 2 cihazla 6 bin tane hastaya, yaklaşık 10 bin civarında girişimsel işlem yapabilen durumdaydı. Geçen yıl bu sayı 4 bine, girişimsel işlemler de 6 bine kadar gerilemişti. Yeniden bu cihazımızın hizmete alınmasıyla 10 bin hastaya hizmet verilecek duruma geldik. Yaklaşık bir yıl önce cihazlardan bir tanesi ekonomik ömrünü doldurduğu için kullanılmıyordu. Bu süreçten sonra cihaz sayımız azalmıştı. Göreve geldikten sonra Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binasında bir adet anjiyo cihazının olduğunu ve uzun zamandır kullanılmadığını öğrenmiştik. Bununla ilgili süreç başlatmıştık. Başhekimimiz atandıktan sonra da cihazın taşınarak hastanede vatandaşlarımıza hizmet vermesi noktasında mutabık kaldık. Cihazın her türlü bakım onarımı yapıldı, hastalarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bölgede ücret almadan kamuda anjiyo yapan tek merkez Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu cihazımız ile birlikte cihaz sayımız 3'e yükseldi" dedi.

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Serdar Türkmen ise, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölgenin kardiyovasküler hastalıklar yükünü büyük oranda aldığını söyledi.

Türkmen, "Normalde yılda 10 bin tane kardiyovasküler işlem yapılıyor. Özellikle hem kendi bölgemizde hem de Suriyeli hizmet veren tek merkez konumundayız. 3 cihazımızdan biri arızalanmıştı, arızalanan cihazın yerine şuan ki cihazımızın bakımlarını yaptırarak getirdik. Bu cihaz anjiyodaki yığılmayı, hizmetteki aksamaları düzeltecek, daha kaliteli bir seviyeye çıkartacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı