Gaziantep'te akıma kapılarak kolunu kaybeden çocuğa protez
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Gaziantep'te akıma kapılarak kolunu kaybeden çocuğa protez

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'te akıma kapılarak kolunu kaybeden çocuğa protez

Gaziantep'in Araban ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu sol kolunu kaybeden 12 yaşındaki Ali Eren Dağcı, Araban Kaymakamlığının girişimleri sonucu protez kola kavuştu.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu sol kolunu kaybeden 12 yaşındaki Ali Eren Dağcı, Araban Kaymakamlığının girişimleri sonucu protez kola kavuştu.

Alınan bilgiye göre, geçen sene Elif Mahallesi'ndeki evlerinin damında oynarken akıma kapılan çocuk, tedavisinin ardından sağ kolunu dirseğinden itibaren kaybetti.

Araban Kaymakamlığı, Ali Eren Dağcı'ya protez kol temin etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ali Eren kardeşimizin protez kolunu ücretini ay sonuna kadar ödemek şartıyla taktırdık. Yüzündeki heyecan ve mutluluk her zaman daim olsun güzel kardeşim. 30 bin lirayı topladık. 140 bin liraya daha ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın desteklerinizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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