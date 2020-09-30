Son dakika haberi! Gaziantep'te 950 polisle 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi: Gaziantep'te 950 polisle 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı Gaziantep'te yaklaşık 950 polisin katılımı ve helikopter desteğiyle, dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı.

Gaziantep'te 950 polisle 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 950 polisin katılımı ve helikopter desteğiyle, dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki dört mahallede yaklaşık 950 personelin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden 950 personelin katıldığı operasyonda Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde pek çok adrese baskında yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alırken, çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

'Gece', yorganın arasına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Operasyon kapsamında girilen bir evde 'Gece' isimli dedektör köpeğin yorganların arasına gizlenmiş satışa hazır dört fişek halinde metamfetamin maddesi bulması dikkat çekti.

Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI