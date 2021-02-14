GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı
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GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı

14.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:36

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 62 yıllık evli Reşit ve Hatice Dursun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü el ele tutuşup bahçelerinde yürüyüş yaparak kutladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 62 yıllık evli Reşit ve Hatice Dursun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü el ele tutuşup bahçelerinde yürüyüş yaparak kutladı.

Reşit Dursun (90), askere gitmeden 20 gün önce görücü usulüyle 2 gün süren düğünle dayısının kızı Hatice Dursun ile (80) evlendi.

Aralarındaki sevgi ve saygıyı hiç yitirmeyen Dursun çifti, hayatlarını 6 çocuk, 12 torunla da süsledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde el ele bahçelerinde gezen Dursun çifti, birbirlerine zeytin dalı da verdi.

Reşit Dursun, gazetecilere, askerlik süresince eşiyle mektuplaşarak haberleştiklerini belirterek, aralarındaki sevgi ve saygının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Eşinin kendisine hayatı boyunca iyi davrandığını anlatan Reşit dede, kendisinin de devamlı eşine yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Hatice Dursun ise geçmişte yaşadıkları zorluklardan örnek vererek, gençlere tutumlu olmaları tavsiyesinde bulundu.

GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı
GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı
GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı
GAZİANTEP - 62 yıllık evli çift Sevgililer Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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