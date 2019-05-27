Gaziantep'te 50 kırsal mahalleye çocuk oyun grubu

Gaziantep'te çocukların gönlünce eğlenebilmesi amacıyla 50 kırsal mahallede çocuk oyun grubu kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Çocuk dostu kent olacağız. Merkez ilçelerimiz Şehitkamil'de, Şahinbey'de ne varsa aynısı diğer ilçelerde de olacak" sözünün ardından Nizip, İslahiye, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, Karkamış, Nurdağı ilçelerine bağlı toplam 50 kırsal mahalleye çocuk parkı kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan park ve oyun gruplarında, zıp zıp, salıncak, tahterevalli, tek, iki, üç kuleli oyun alanları, silindir ve kaydıraklar yer alıyor. Bu oyun grupları ile kırsalda da çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğlenerek sosyalleşebileceği bir ortam oluşturulurken, şehir ve kırsaldaki adaletsizliğin giderilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oluyor.

Önümüzdeki günlerde diğer kırsal mahallelere de benzer oyun alanı ve parkların da kurulacağı öğrenildi.

İşte ilk 50 kırsal mahalle

Öte yandan ilk oyun alanı ve parkın kurulduğu kırsal mahalleler ise şöyle duyuruldu:

"Nurdağı ilçesi; Şatırhöyük, Bademli, Noğaylar, Kömürler, Gözlühöyük (Kırkağaç). Araban ilçesi; Yukarıkaravaiz, Fakılı, Köklüce, Hisar, Küçüklü. Karkamış ilçesi; Kelekli, Elifoğlu, Soylu, Yeşerti, Çiftlik. Oğuzeli ilçesi; Şahinbey, Direkli (Yeşilyurt Mezrası), Yeşildere, Körkün, Yakacık, Büyükkaracaören, Çatalsu, Gündoğan. Nizip ilçesi; Uluyatır, Suboyu, Sekili, Tatlıcak, Duraklı, Samandöken, Gevence, Gürbaşak, Saray, Dayıdağı, Turlu, Kamışlı. Yavuzeli ilçesi; Örenli, Süleymanobası, Ballık, Saraymağara, Karabey, AşağıHöcüklü (Çukuryurt), Beğendik. İslahiye ilçesi; Yeşilyurt, Sulumağara, Yolbaşı, Şerikanlı, Hasanlök, Boğaziçi, Örtülü ve İslahiye Merkez." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA