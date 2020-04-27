Gaziantep'te 5 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 ev karantina altına alındı.
27.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:56
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 ev karantina altına alındı.
Yüksek ateş görülen ve il merkezinde bir hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan kişinin, temasta bulunduğu çevresindeki kişiler belirlendi.
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Karaburçlu ve Gökçedere mahallelerindeki 5 ev karantinaya alındı.
Karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma tarafından şerit çekildi.
Kaynak: AA