Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı Gaziantep Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 çocuk 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep Nurdağı karayolunun 31. Kilometresi Cerityeniyapan mevkiinde, meydana geldi İddiaya göre, Recep Ö. İdaresindeki 46 AC 426 plakalı Tofaş marka otomobil ile Adem A. yönetimindeki 27 AAR 411 plakalı Renault marka otomobil hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 araçta bulunan toplam 4 çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki yaralıları kurtarılması için uzun süre uğraştı. Ambulans bekleyen yaralılar sıcaktan etkilenmesin diye vatandaşlar kendilerini gölgelik yaptı.

Kaynak: İHA