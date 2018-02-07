Gaziantep'te 2 Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

GAZİANTEP'te, dün gece iki ayrı olayda, 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Narlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Deniz'i (25) dün gece saatlerinde cep telefonuyla arayan borçluları, alacağını ödeyeceklerini söyleyerek Mustafa Deniz'i, Ünaldı Mahallesine çağırdı. Deniz, burada kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Deniz'i, sabah erken saatlerde sokaktan geçenler fark edip. polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

8 Şubat Mahallesi'nde kıraathane işleten Zeki Çolak (45) işyerini kapatmak üzereyken, yanına henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çolak, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şahitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik ve Deniz'in cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na morguna götürülürken, polis her iki cinayetin şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - Gaziantep