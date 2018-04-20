Gaziantep'te 15 Temmuz Darbe Girişimi Soruşturmasında Ara Karar

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında devam eden ve 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında arar karar verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör Örgütü Üyeliği' suçlarından yargılanan 18'i tutuklu 36 sanık ve avukatlar savunmalarına öğleden sonrada devam etti. Yapılan savunmalarının ardından ara karar verildi. Dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat soysal, savcının esas hakkındaki mütalaasına savunma yapmak için ek süre talep etti. Soysal, "İlk iddianamemin hazırlanmasından itibaren geçen süre içinde dinlenen tanıklarıyla kamera ve HTS kayıtları arasında farklılık olmasına rağmen hiçbir değişiklik yapılmadı. Üzerime atılı suçların benim lehime doğrulandığını görülmesine rağmen ve yine tanık ifadelerinde tugaydaki hiçbir unsura emir vermediğim HTS kayıtlarına mevcuttur. Yine HTS kayıtlarında ve kamera kayıtlarında geliş saatim ve görüşmelerim ortada olmasına rağmen savcılığın iddialarda değişiklik yapmadığı içim ayrıntılı savunma yapmak için ek süre talep ediyorum. Burada en fazla suçlama şahsıma yapılmıştır. 2.5 saat mesafelik yolda çekmeyen telefon ile yolculuk yaptığım sırada tutulan tutanakların gerçeği yansıtmadığı kamera kayıtları ve HTS kayıtları ile ortadadır" dedi.

"Darbe yanlısı olduğuma ilişkin bir görüntü yoktur"

Eski Kurmay Başkanı Yarbay Hakan Çınar ise, darbe yanlısı olduğuna dair herhangi bir görüntü kaydı olmadığını belirterek, "Telefon kayıtlarına bakıldığında o gece Ankara ve İstanbul'da darbecilerin görüşmeleri televizyona yansıdı. Bizi Turgay'da bu hususta telefon görülmesi olmadı benimde bir telefon görüşmem yok. Kamera kayıtlarında hareketliliğin yaşanmadığı bilirkişi raporunda yazılmıştır. Burç Albay ile görüntülere bakıldığında olağanüstü bir durum olmadığı açıktır. Darbe yanlısı olduğuma ilişkin bir görüntü yoktur" diye konuştu.

Öte yandan çıkan ara kararda tutuklu bulunan 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - GAZİANTEP