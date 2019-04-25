Gaziantep'te 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında misafir öğrenciler Gaziantep'te bir araya geldi.

Ülkelerine özgü kıyafetler giyen 107 ülkeden öğrenci, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesindeki Yeni Meydan'da kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı.

UDEF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yasir Temelli, Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Misafir öğrenci olarak ifade ettiğimiz her bir gencimize gönül coğrafyamızda kapılar açıyoruz. Bizim inancımız, medeniyet değerlerimiz ve geleneklerimiz, ilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikle ülkemize gelen öğrencilere 'yabancı' değil, 'misafir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

UDEF'in 15 yıldır bu organizasyonları düzenlediğini ifade eden Yasir, "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 150 bin uluslararası öğrencinin gündeme getirilmesini hedeflediğini kaydetti.

Bu etkinliklerle 51 farklı ülkede toplam 91 ayrı şehirdeki salonlarda ve meydanlarda on binlerce öğrenci, bini aşkın ülke standı ve farklı etkinliklerle doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurulduğuna dikkati çeken Yasir, öğrencilere seslenerek, "Türkçeyi yıllardır konuşan ve Türkiye'yi ikinci vatanları gören rehberler eşliğinde kısa bir sürede dünyanın dört bir yanını gezme fırsatı bulacaksınız. Her şeyden öte, yıllardır kendi şehrinizde okuyan uluslararası öğrencileri tanıyacak, onların farkına varacak ve onlarla hemhal olacaksınız." diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, öğrencilere Anadolu irfanını ülkelerine götürerek, adil paylaşımın ne olduğunu ve 107 ülkeden insanın nasıl huzur ve barış içinde yaşayabildiğini anlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Programa Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA