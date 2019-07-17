GAZİANTEP Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor

Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor

Gaziantep'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'nin mutfak bölümünde kursiyer olarak eğitim alan Suriye uyruklu kadınlar, meşhur Gaziantep katmeri yapımını öğrenmeye başladı.

Suriyeli, Türk ve Afgan 53 kadının öncülüğünde oluşturulan SADA Kadın Kooperatifi, sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerindeki üretimlerini sergileyerek satış yapmayı hedefliyor. Kentteki sığınmacı kadınlar, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden yuvalama, salça, kurutmalık gibi birçok lezzeti kursta öğreniyor. 'Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi' kapsamında desteklenen projeyle sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerini oluşturup çalışmalarını sürdüren kadınlar, bu kez de Gaziantepli ustalardan katmer yapmayı öğrenmeye başladı.

'AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK'

Katmer ustası Mehmet Özsimitçi, bu etkinlikle amaçlarının Gaziantep'in kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, Öğrenciler büyük bir şevkle çalışıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de lezzetleri yerinde öğrenmiş oluyorlar. Daha önce çok eğitimler verdim ama bu ilk defa Suriye uyruklu vatandaşlarımıza öğretiyoruz. Amacımız kültürlerimizi bu insanlara tanıtabilmek dedi.

'ARAP KÜLTÜRÜNE KATMERİ TANITACAĞIM'

Merkezin mutfak bölümünde kursiyer olan Suriye uyruklu Sihem Hüseyin de, katmer yapımını ilk defa denediğini belirterek, öğrendiği takdirde Arap kültürüne katmeri tanıtmayı amaçladığını ifade etti. Sihem Hüseyin, 1 yıldır SADA merkezinde öğrenci olarak bulunuyorum. Mutfak bölümünde çeşitli yemekler yapmayı deniyoruz. Bugün katmer yapmayı öğreniyoruz. Katmer yapımı biraz zor ama ilk denemede yapabildim. Yemek kültürlerimiz farklı. Benzer olan yemeklerimiz de var. Bundan sonra katmer yapacağım Arap mutfağında da değişik yemekler olmalı. Antep'in yemeklerinden yapmayı çok istiyorum diye konuştu.

'KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

SADA Kooperatifi Başkanı Hatice Tekin ise yaklaşık bir yıldır ayakkabı, tekstil, yemek eğitimi düzenlediklerini dile getirerek, 4 ay önce kooperatifi hayata geçirdiklerini belirtti. Hem kültürel iletişimi artırmak hem de gelir kapısı açmak için kooperatifi hayata geçirdiklerini söyleyen Tekin, Gaziantep mutfağı başta olmak üzere salça, reçel yapımını öğrettik. Kadınlar çok istediği için bugün de katmer yapmayı öğrettik. Çok istekliler. Eğitimlerimiz devam edecek. Kooperatif çatısı altında yaptıklarını satacaklar dedi.

Kaynak: DHA