GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu
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GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bulunan Sanko Park AVM'de oluşturulan yerinde aşı istasyonu sayesinde, Kovid-19 aşı sırası gelen vatandaşlar AVM'de de aşısını yaptırabilecek.

Gaziantep'te bulunan Sanko Park AVM'de oluşturulan yerinde aşı istasyonu sayesinde, Kovid-19 aşı sırası gelen vatandaşlar AVM'de de aşısını yaptırabilecek.

Sanko Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Esas Gayrimenkul'ün yönetimini üstlendiği Sanko Park AVM'de, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, "yerinde aşı" istasyonu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında ilk aşıyı da Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AYD çatısı altındaki AVM'lerin Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izniyle Gaziantep Sanko Park AVM'nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Altaş, "Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM'lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri Nevzat Yavan ise pandemiye karşı verilen her türlü mücadeleye destek olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz 'Burda Sağlığınız Esas' uygulamamız doğrultusunda, aşılama sürecine katkı sunma amacıyla, AVM'leri sürece dahil ediyoruz. Yönetimini gerçekleştirdiğimiz Sanko Park, Gaziantep'teki aşılama istasyonları arasına katıldı. Sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulama sayesinde Sanko Park'a gelen vatandaşlar, AVM içerisindeki aşı istasyonunda aşılarını olabilecek. Sahip olduğumuz emek ve birikimi toplumsal yarar doğrultusunda kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. AVM ekiplerimizle faaliyet gösterdiğimiz şehirlere değer katma konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz."

GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu
GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu
GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu
GAZİANTEP - Sanko Park AVM'de Kovid-19 aşı istasyonu kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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