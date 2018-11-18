Gaziantep Refüje Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldüGaziantep'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Mehmet Özçelik, yönetimindeki 51 ER 322 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan Özçelik'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özçelik'in öldüğünü belirledi.
Kafe işleten 2 çocuk babası Mehmet Özçelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.