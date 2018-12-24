Gaziantep Polisgücü Türkiye Şampiyonluğuna Koşuyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 Kadınlar Salon Süper Ligi 1. Etabını namağlup unvanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı ikinci etap müsabakalarında da rakiplerine şans tanımayarak karşılaştığı 5 maçta toplam 32 puanla namağlup unvanını koruyor.

Alanya'da bugün karşılaştığı Zonguldak'ı da 5-1'lik skorla yenen Gaziantep Polisgücü Sporun Türkiye Şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 22-25 Aralık tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Süper Lig ikinci etap maçlarına hızlı başlayan Gaziantep Polisggücü Spor Kadın Hokey Takımı namağlup unvanını koruyarak rakiplerine nefes aldırmıyor.

Şuana kadar karşılaştığı bütün maçları kazanan takım bugün Zonguldak Gençlik Merkezi Kadın Hokey Takımını da 5-1'lik skorla yenerek ligdeki 5 maçtan toplam 32 puan alarak yerini garantiye aldı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Bugün de güçlü rakibimiz Zonguldak Gençlik Merkezi Sporu 5-1'lik skorla yenerek liderliğimizi sürdürdük. Yarın Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının Türkiye şampiyonu olacağına inanıyoruz. Şampiyonluk kupasını aldığımız zaman bunu Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı anısına Gaziantep'e ve vatan toprağı uğruna canlarını esirgemeyen şehit ve gazilerimize armağan edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Ligin son iki maçını da farklı skorlarla kazanacağımıza inanıyoruz. Desteklerinden dolayı Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu, Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu takım Gazianteplilerin takımı, bu takım Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada ki gururu" dedi.

Avrupa'nın korkulu rüyası Gaziantep Polisgücü Spor

Sporcuların morallerinin iyi olduğunu ve şampiyonluk yolunda son viraja girdiklerini ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım, "Türkiye Süper Liginde olmak ve liderliği korumak çok önemli. Sporcularımız bu yılda hak ettikleri şampiyonluk kupasını alacaklarına inanıyorum. Şu ana kadar kaybettiğimiz bir maç yok. Namağlup unvanımızı koruyarak ligi Türkiye Şampiyonu olarak bitirmek istiyoruz. Önümüzde iki maç kaldı. Bu akşam Buca Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübüyle karşılaşacağız, yarın ise son maçımızı Kırıkkale GSK takımı ile yapacağız. Bu iki maçın da galibi olmak ve Türkiye Şampiyonu olarak 25 Aralık'ta Gaziantep'e dönmek istiyoruz. Şampiyon olmamız demek takımımızın Avrupa kadınlar liginde de Türkiye'yi ve Gaziantep'i temsil etmesi demektir. Bu takımlarımız Avrupa'nın korkulu rüyası. Önümüzde 2019 yılında iki ayrı Avrupa şampiyonası var" şeklinde konuştu.

"Takım ruhuyla hareket ediyor yüreğimizle oynuyoruz"

Sporcuların sahaya yüreklerini koyduğunu ifade eden takım kaptanı Leyla Öztürk'te verilen emeklerin boşa gidemeyeceğini söyleyerek, "Tamı arkadaşlarımız tam bir ekip ruhuyla hareket ederek sahaya yüreklerini koyuyor. Türkiye şampiyonu olmamıza iki maç kaldı. Şu ana kadar namağlup unvanımızı koruduk. Bugün ve yarın yapacağımız maçlara odaklandık. Kazanacağımıza inanıyoruz. Alanya'ya kazanmak için geldik. Bizleri destekleyen kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan başta olmak üzere kulüp yöneticilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2018 - 2019 Kadınlar Salon Süper Lig için takımı Baş Antrenör Yusuf Kasım, Antrenörler Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar şampiyonaya hazırlarken Kaptanlığını Leyla Öztürk'ün yaptığı takımda Meryem Oymak, Emine Çelik, Yeter Çelik, Perihan Küçükkoç, Nurhan Çınar, Hazime Kızılırmak, Sultan Kılıç, Seda Öztürk, Emine Çağla Cengiz yer alırken takımın kalesini Elif Küpeli ve Fatmanur Çil koruyor.

"Avrupa'da Türkiye'nin gururu olmayı sürdürecek"

2018 yılı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluk kupasını getiren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Haziran 2019'da Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA