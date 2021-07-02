Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor
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Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor

Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) elektrik tüketimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 503 milyon 123 bin kilovatsaat oldu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) elektrik tüketimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 503 milyon 123 bin kilovatsaat oldu.

Vali Davut Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in sanayi alanındaki gelişiminin devam ettiğini bildirdi.

Sanayi bölgelerindeki büyümenin en önemli göstergelerinden olan elektrik tüketiminin Gaziantep OSB'de her geçen gün arttığını belirten Gül, "Gaziantep OSB'nin haziran ayı elektrik tüketimi 503 milyon 123 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış sağlanmıştır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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