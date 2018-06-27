Gaziantep Örnek Proje Kuzey Şehir'de İkinci Kuralar Çekildi

Örnek proje Kuzey Şehir'de ikinci kuralar çekildi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen Kuzey Şehir projesinin birinci etabında tamamlanan ve 11 bin 356 kişinin başvurduğu 913 konutun sahipleri kurayla belirlendi.

8,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen ve 250 bin kişinin oturacağı Kuzey Şehir projesinin birinci etabı tamamlandı. Birinci etaptaki 913 konut için 11 bin 356 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması nedeniyle hak sahiplerinin belirlenmesi için Şahinbey Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törene TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ile başvuru yapan aileler katıldı. Törende noter huzurunda 2+1, 3+1 ve 4+1 odalı 913 konutun sahipleri belirlendi. Emekli ve engellilere öncelik tanından kurada ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı. TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, kente özgü yapılan projenin tamamlanmasıyla bölgede 250 bin kişinin oturacağını söyledi.

"20 SENEDİR KİRADA OTURUYORDUM"

Kurada ev sahibi olan Elif Özkelle, 20 yıldır kirada oturduğunu belirterek, "Çok mutluyum, Allah herkesi mutlu etsin. Rabbim bu mutluluğu biz yaşattı. Ben 20 senedir kirada oturuyorum" dedi.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR EV İSTİYORDUK AMA ALAMIYORDUK"

Elif Özkelle'nin kızı Seval Özkelle ise sahip oldukları evde oturacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Mutlu olduk. Çoktandır böyle ev istiyorduk. Ama alamıyorduk. Allah bize nasip etti, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EV SAHİBİ OLMAMIZ MUCİZE"

4 yıldır evli olduğunu ve bu süreçte kirada oturduğunu anlatan Mustafa Selli de "4 yıldır evliyim, 4 yıldır kiracıyım. Çok sevindik. Allah bu projeyi destekleyenden razı olsun. Başka şartlarda bizim ev sahibi olmamız mucize olurdu" ifadelerini kullandı.

40 yıldır kirada oturduğunu kaydeden Hasan Hüseyin Güleş de ev sahibi olmasıyla çok heyecanlandığını aktardı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

(Tür: Yurt)