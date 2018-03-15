Gaziantep Mesleki Eğitimde Pilot İl Oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Mesleki Eğitimde pilot il yapılan Gaziantep'e eğitim yatırımlarının hızla devam ettiğini, 2002 yılında 5.967 olan derslik sayısının 2017 yılı sonu itibariyle 18.296'ya ulaştığını ifade etti.

Gaziantep'in eğitim yatırımlarını değerlendiren Koçer, son 3 yıl içerisinde Gaziantep'te toplam 2.214 derslik ve 92 okulun tamamlanarak eğitim-öğretim hizmetine sunulduğunu kaydetti. Koçer yaptığı açıklamada "Gaziantep'te yapımı devam eden, 3.239 derslikten oluşan 162 okul projesi ile proje aşamasında olan ve 1.072 derslikten oluşan 43 okul yatırımı bulunmaktadır. Yapımı devam eden ve yeni başlayacak projelerle birlikte toplam 4.311 derslik ve 205 okul, 2018 ve 2019 yıllarında eğitim-öğretime açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızdan Gaziantep eğitim yatırımları için gelen kaynaklar Gaziantep Valiliğimiz tarafından hızla yatırıma dönüştürülmekte ve bu konuda herhangi bir kaynak yada yer sorunu şu an için bulunmamaktadır. Yapımı devam eden 12 okul mesleki eğitime ayrılmış ve Gaziantep olarak girişimlerimiz sonucu Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi Bakanlığımızın onayı ile mesleki eğitimde Gaziantep Türkiye'de pilot il olarak seçilmiştir. Hem gençlerimizin mesleki eğitimi hem de sanayimizin ara eleman ihtiyacı açısından son derece önemli bir proje olan mesleki eğitim projesi şehrimizi Sanayi 4.0'a taşıyacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP