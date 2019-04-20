Gaziantep Kazada Yaralanan Tır Sürücüsü 42 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bariyerlere çarpan ve refüjde asılı kalarak alev alan TIR'da yaralanan sürücü Mehmet Nergiz (35), tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Mart'ta Nizip'in Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Nergiz (35) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici kısmı alev alan TIR, refüjde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Nergiz, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yanık ünitesinde tedavi gören Mehmet Nergiz, 42 gün sonra bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Nergiz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA