Gaziantep kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu? - Haberler
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Gaziantep kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu?

Gaziantep kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu?
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Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı. Peki, Gaziantep Kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu?

GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Tarsus-Adana- Gaziantep karayolu tırların kaza yapması sonucu ulaşıma kapanırken, Vali Davut Gül otoyolda mahsur kalanlardan 2 bin 900'e yakınının kurtarıldığını ve 3-4 saat içinde yol açıldığında ulaşımın normale döneceğini açıkladı. En son 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra kar kalınlığı 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü. Gaziantep Kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu?

GAZİANTEP KAR YAĞIŞI EN ZAMAN DURACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Gaziantep'te kar yağışı bugün azalıyor, akşam bitiyor ama soğuk hava devam edecek. Sıcaklık sıfırın altında -4 ve -5 derecede. Bu nedenle yolda bulunan kar örtüsü ulaşımda tehlike oluşturmaya devam eder. Bolu'da kar yağışı devam edecek" mesajını paylaştı.

Gaziantep kar yağışı en zaman duracak? Gaziantep 19 Ocak hava durumu?

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