GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı
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GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı
10.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:55

Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandıGAZİANTEP'te, 4 ayrı kapkaç olayına karıştıkları kameradan tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP'te, 4 ayrı kapkaç olayına karıştıkları kameradan tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş, Düztepe, Onat Kutlar ve 75'inci Yıl mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, kapkaç olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini saptadı. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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