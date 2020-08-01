GAZİANTEP İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor
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GAZİANTEP İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor

İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede 15 evde oturan 55 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

01.08.2020 19:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:40

İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede 15 evde oturan 55 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçedeki karantina sayısı 115 ev ve 355 kişiye yükseldi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı, Atatürk, Yolbaşı, Kazıklı, Hasanlök ve Şerikanlı mahallelerinde bayramın 1 ve 2'nci gününde pozitif vaka ile başlatılan filyasyon çalışması ile 15 evde oturan 55 kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğler yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla pozitif vakalar sonrası filyasyon çalışması ile ilçe genelinde karantinaya alınan ev sayısı 115'e, kişi sayısı ise 355'e yükseldi. Kurban bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı belirtildi.

GAZİANTEP İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor

Kaynak: DHA

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