GAZİANTEP İslahiye Cezaevi 61 yıl kütüphaneye dönüştü İslahiye Cezaevi 61 yıl kütüphaneye dönüştüGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından 61 yıl faaliyet gösteren Kapalı Cezaevi restorasyonu yapılarak Sebiha-Aziz Bali Kütüphanesine dönüştürüldü.

İslahiye Cezaevi 61 yıl kütüphaneye dönüştü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından 61 yıl faaliyet gösteren Kapalı Cezaevi restorasyonu yapılarak Sebiha-Aziz Bali Kütüphanesine dönüştürüldü.

Haciali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında yapılan cezaevi, geçen yıl Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevinin restarasyonu yaptırarak kütüphaneye dönüştürdü.

Sebiha-Aziz Bali ismi verilen kütüphanenin bugün yapılan açılış törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, cezaevinin artık çocukların ve gençlerin kitap okuyarak aydınlandığı mekana dönüştüğünü belirterek, aldıkları kararın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da uygulamanın örnek olduğunu ifade ederek Bali'yi duyarlılığından dolayı kutladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Bali'yi cezaevini kütüphaneye dönüştürmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA