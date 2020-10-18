Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor
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Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor

18.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:03

Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor Gaziantep'in tarihi yerleri, sokaklarda bulunan duvarlara resmediliyor.

Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarihi yerleri, sokaklarda bulunan duvarlara resmediliyor.

Tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan Güneydoğunun kadim kenti Gaziantep'te sokak duvarlarına tarihi yerler resmediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve ressamlardan oluşan ekip sokaklarda bulunan duvarlara Gaziantep'in tarihi yerlerini resmediyor.

"Gaziantep'in her tarafına yansıtılacak"

Çalışmaların Gaziantep'in her tarafına yansıtılacağını ifade eden Ressam Halil Gören, "Büyükşehir bünyesinde tarihi dokuları biraz daha canlandırma amaçlı böyle bir çalışma içerisine girdik. Aslında bizden beklenen bu restore edilen birçok yer var. Daha sonradan tamirat gören duvarlar var. Bunları tarihi dokuya uygun olarak tekrar canlandırmamız istendi. Sadece tarihsel konuları işlemeyeceğiz. Süreç içerisinde grafik çalışmalarımız olacak. Farklı resimlerde yer alacak. Şimdilik Gaziantep tarihine yönelik çalışmalarımız var. Bu resimleri Gaziantep'in her tarafında göreceğiz" dedi.

"Vatandaşlar çok beğeniyor"

Ressam Aslı Memikbeşe ise vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, "Tarihi dokularımızı duvarlara yansıtıp bu şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gaziantep'in her yerini boyamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımız çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Mahalle esnafı Esat Yağmur da, çalışmaların çok güzel olduğunu ve olması gerektiğini, duvarları renklendirmenin güzel olduğunu ve Gaziantep'in her yerine resim yapılmasını istediklerini belirtti.

Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor
Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor
Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor
Gaziantep'in tarihi duvarlara yansıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

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