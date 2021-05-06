Gaziantep'in geleneksel tadı kömbe evlere siparişle ulaştırılıyor

Gaziantep'te asırlardır devam eden ramazan geleneği kömbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki evlere servisle, ilçe dışına ise kargo ile ulaştırılıyor.

Gaziantep'te asırlardır devam eden ramazan geleneği kömbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki evlere servisle, ilçe dışına ise kargo ile ulaştırılıyor.

Her yıl fırın önlerinde hanımların imece usulü hazırladıkları geleneksel kömbe, bu yıl yapılamayınca kömbe satışı yapan yerlerden satın alınmaya başlandı.

Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yoğun ilgi gören kömbe üretip satan yerler, telefon ve sosyal medya yoluyla aldıkları siparişleri ilçe merkezinde bulunan evlere servisle, ilçe dışına ise kargo ile ulaştırıyor.

İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 26 yıldır fırıncılık yapan ve ürettiği kömbeleri satan Hasan Pamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömbenin genellikle bayramdan 10 gün önce evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirildiğini, bu yıl ise durumun değiştiğini söyledi.

Alınan karar nedeniyle sadece kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını belirten Pamuk, vatandaşların siparişlerini evlerine servis yaptıklarını, ilçe dışından aldıkları siparişleri ise yakınlık uzaklık durumuna göre ya kargo ile ya da otobüsler aracılığıyla adreslerine gönderdiklerini söyledi.

İhtiyacı karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Pamuk, Ramazan Bayramı öncesinde kendi fırınlarında 15 ton civarında pişirdikleri kömbenin satışını yaptıklarını, İslahiye genelinde ise 50-60 ton kömbe satışının yapıldığını aktardı.

Evde siparişini teslim alan Şükran Öztürk ise daha önce kömbeyi evde yaptıklarını ancak alınan karar gereği bu yıl yapamadıklarını ve siparişle aldıklarını söyledi.

İlçede fıstıklı, tahinli ve cevizli olarak satışa sunulan kömbe, kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek