Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek emekliliğini istedi
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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek emekliliğini istedi

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek emekliliğini istedi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentteki bir camide yaşanan olayın ardından emekliliğini istediğini duyurdu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentteki bir camide yaşanan olayın ardından emekliliğini istediğini duyurdu.

Emniyet Müdürü Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, 1984 yılında komiser yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunduğunu, 2009 yılında ise Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü yaptığını belirtti.

17-25 Aralık sürecinin ertesinde İstanbul'da polis başmüfettişi olarak görev yaptığını anımsatan Zeybek, "19 Ocak 2014'te Adana'da hain FETÖ'cülerin MİT tırlarını arama girişiminin başarısızlığa uğratılmasında ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Adana Emniyet Müdürü olarak, sonrasında Balıkesir ve en son Gaziantep'te İl Emniyet Müdürü olarak verilen emaneti yerine getirmeye çalıştım." ifadesini kullandı.

Zeybek, 2 Mayıs Pazar günü Gaziantep'te, kendilerini "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandıran bir grubun camilerde kalabalık halinde toplandığını ve ilgililerin kararlı duruşu sonucu dağıldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelen istihbari bilgilere göre, itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi 'sivil itaatsizlik' ve 'alternatif cuma' benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl Müftüsünün 3 Mayıs günü saat 05.40'da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur."

Zeybek, salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamanın toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürdüğü gibi dinen de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlali olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır."

Bugüne kadar, edindiği devlet tecrübesi ve görev bilinciyle hareket ettiğine işaret eden Zeybek, devletin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve özveriyle görev yaptığı Emniyet Teşkilatından 4 Mayıs günü emekliliğini istediğini bildirdi.

Zeybek, meslek hayatında yanında olan ailesine, devlet büyüklerine, meslektaşlarına ve Türk milletine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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