Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu

12.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:42

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan "Bengal kedisi" ailesine bir yavru daha katıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan "Bengal kedisi" ailesine bir yavru daha katıldı.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan yavru Bengal kedisine Rüzgar adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yaklaşık üç yıl önce Bengal kedilerini getirdiklerini söyledi.

Barınakta 2 dişi, 2 erkek Bengal kedisinin bulunduğunu ifade eden Özsöyler, "Bu kedilerin uzun süreden beri yavrularını bekliyorduk. Bir ay önce bir yavru dişi Bengal kedisi dünyaya geldi. Bu kedilerin en büyük özellikleri leopar ile kedinin arasında bir tür olması. Üzerinde gri ile turuncu renk bulunuyor. Desenleri leopar desenine benziyor. Türkiye'de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Bengal kedileri bulunuyor. Nesli tükenen bir hayvandır. Özellikle leopar ve kaplana benzediği için adına Bengal kedisi denilmektedir." dedi.

Özsöyler, kedi yavrusuna "Rüzgar" adının verildiğini belirterek "Şu anda rüzgar anne ve babası ile yaşıyor. Yaklaşık bir aylık bir kedidir. Barınaktan inşall

Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu
Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu
Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu
Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

İlgili Haberler

Tek mutluluğu kas hastası çocuklarının gülümsemesi
Tek mutluluğu kas hastası çocuklarının gülümsemesi
Tokyo'da 'Türk kedisi' fotoğraf sergisi açıldı
Tokyo'da "Türk kedisi" fotoğraf sergisi açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:42:38. #1.15#
title