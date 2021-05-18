Gaziantep Hayvanat Bahçesi açık mı? Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin giriş ücreti ne kadar?
Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, hakkında merak edilen sorulardan biri de Gaziantep Hayvanat Bahçesi açık mı? oldu.
Yaklaşık 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Hayvanat Bahçesi'nde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi için, belirli alanlara uyarı levhaları asıldığı görüldü. Ziyaretçilerin, ateşleri ölçülerek alındığı hayvanat bahçesinde maske kullanımı zorunlu tutuluyor.
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ AÇIK MI?
Geçtiğimiz sene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte tedbirlerin üst seviyede devam edeceğini anlatarak, şunları söyledi:
"Bu kapsamda her türlü tedbiri aldık. Girişlerde vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz, maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Gelen vatandaşların dezenfektan kullanması istiyoruz. Ziyaretlere de belli kapasitede izin veriyoruz. Kapalı alanlara az sayıda, sırayla ziyaretçi alıyoruz. 50 kişilik seyahat otobüslerinin, 15'er kişiyle çalışmasını kararlaştırdık. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gelebilir."
GAZİANTEP ÇALIŞMA SAATLERİ
Genel olarak ziyaret saatleri kış aylarında sabah 08.00 akşam 17.00; yaz aylarında ise sabah 9.00 ile 19.00 arasıdır.
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ GİRİŞ FİYATI
Hayvanat Bahçesi, Gaziantep'in dışında burç ormanları içerisinde yer alır.
Gaziantep hayvanat bahçesi bilet fiyatları ise öğrenciler için 6 TL, siviller için ise 12 TL'dir.