Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasıyla 6 milyon yolcuya hizmet verecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Havalimanı'nın, yıllık 6 bin yolcuya hizmet verebilecek yeni terminal binası tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Aralık'ta açılması beklenen yeni terminal binası, havacılık faaliyetlerinin uluslararası standartlarda, daha kaliteli ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Çalışmalarla birlikte 15 bin metrekareden 72 bin 600 metrekareye çıkarılan yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak park sayısı 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'den 2 bin 49'a yükseldi.

Check-in yapmak için 50 bankonun bulunduğu yeni terminal binasında, iç hatlar giden yolcu salonu 1425, gelen yolcu salonu 859, dış hatlar gelen yolcu salonu 976, giden yolcu salonu ise 622 metrekare olarak dizayn edildi.

"Bizi 50 yıl idare edecek büyüklükte"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 25 Aralık'ta kente geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gün çeşitli açılışlar yapacağını ve söz konusu havalimanında yapımı tamamlanan tesislerin de açılacağını belirten Gül, şöyle konuştu:

"İnşallah 25 Aralık'ta yeni terminal binası hizmete girmiş olacak. Diğerlerinden farkı otoparkının kullanılan bir öncekinin yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olması. Bizi yaklaşık 50 yıl idare edecek büyüklükte. İnşallah bununla birlikte hem ihracatçılar rahat gidip gelecek hem turizmin altyapısını oluşturacak. Yeni terminal binamız, Gazianteplilere hizmet verecek bölgenin en önemli yerlerden biri olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Terminal binasının inşaatına 1 Haziran 2018'de başlanmıştı.