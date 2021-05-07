Gaziantep Havalimanı'nın cami sorunu Kaplan Kardeşler tarafından çözülüyor
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Gaziantep Havalimanı'nın cami sorunu Kaplan Kardeşler tarafından çözülüyor

Gaziantep Havalimanı'nın cami sorunu Kaplan Kardeşler tarafından çözülüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Havalimanına yaptırılacak ve özel olarak projelendirilen cami için protokol imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, babası Hacı Mehdi Kaplan ile aile üyeleri katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, her yıl milyonlarca yolcuya hizmet veren ve uluslararası uçuşlara da ev sahipliği yapan Gaziantep Havalimanının cami sorununun hayırsever Kaplan Kardeşler tarafından çözüldüğünü belirterek katkılarından dolayı Kaplan ailesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kaplan Kardeşler ailesinin her hayır işinin içerisinde yer aldığını belirterek inşa ettirilecek caminin Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hayırsever Hacı Mehdi Kaplan, daha önce de sağlık ocağı, okul, cami yaptırdıklarını hatırlatarak havalimanında camiye ihtiyacını görünce bu işe gönüllü talip olduğunu dile getirdi. Kaplan, "Yıllardır buraya bir cami yaptırmak istiyordum. Allah bugün bize bu hayrı yapmayı nasip etti. Vesile olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Havalimanına cami yapmak, babamın yıllardır hayaliydi ve çok şükür bugün bu hayal gerçekleşiyor. Dün olduğu gibi bugün de elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak topluma faydalı işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Özel olarak yaptıracağımız camimizin İlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında geleneksel mimariye uygun olarak projelendirilen caminin imzaları atıldı.

Kaynak: Bültenler

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