GAZİANTEP HAVA DURUMU: 29 Nisan Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2025 Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 29 Nisan 2025 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla Gaziantep'te hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gün içinde sıcaklık en yüksek 23°C, en düşük 15°C seviyelerinde seyredecek.

Özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış ihtimali %90 olarak tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönlerinden saatte yaklaşık 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Gaziantep'te 29 Nisan 2025 Hava Durumu Özeti:

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

En Yüksek Sıcaklık: 23°C

En Düşük Sıcaklık: 15°C

Yağış İhtimali: %90

Rüzgar: Kuzey-kuzeydoğudan hafif esintili (11 km/s)

Nem Oranı: %56

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU