GAZİANTEP HAVA DURUMU: 11 Haziran Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep'te de etkili olmaya başladı. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, kent genelinde güneşli ve bunaltıcı bir hava etkili oluyor. Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 38°C, en düşük sıcaklık ise 23°C olarak ölçüldü.

Nem oranının %13 civarında seyrettiği kentte, rüzgar hızı yaklaşık 17.6 km/s olarak kayıtlara geçti.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep haftalık hava durumu tahmini