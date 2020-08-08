GAZİANTEP Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdı
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GAZİANTEP Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdı

Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdıGAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi, hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastayı bir kişinin ziyaret edebileceği uyarısını yaptığı sırada bir kadının...

08.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:06

Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi, hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastayı bir kişinin ziyaret edebileceği uyarısını yaptığı sırada bir kadının saldırısına uğradı. Yaşananlar, hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. Acil servis girişinde görev yapan güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu, tedavi gören bir hastayı ziyarete gelen yakınlarına, sadece bir kişinin hastayı ziyareti edebileceğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için ziyaretçi kısıtlaması yapıldığını anlatan Kurtoğlu'na, hasta yakınları ile konuştuğu sırada, aniden yanına gelen E.Ç. isimli bir kadın tokat attı. Olayın büyümesi üzerine diğer güvenlik görevlileri, kavga eden kadınları ayırdı. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen ekipler E.Ç.?nin ifadesini alırken, güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu ise saldırgan kadından şikayetçi oldu.

GAZİANTEP Hastanenin kadın güvenlik görevlisine, kadın ziyaretçi saldırdı

Kaynak: DHA

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