Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar yeniden başladı. Yolcular baklava ikram edilerek uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil'e yapılan uçuşlar pandemi süreci ile birlikte uzun bir süre durduruldu. Her iki kent arasındaki ulaşım kolaylığı ile ticaret ve turizm hareketliliğinin artması amacıyla uçuşların yeniden başlaması için çalışmalar yapıldı. Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları giden yolcuları baklava ikram ederek uğurladı. Karşılıklı yapılacak uçuşların haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yapılacağı öğrenildi.

Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ise, her iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme anlamında bu uçak seferlerinin önemli adımlar olduğunu kaydederek, bu uçuşlar sayesinde ticari anlamda çok güzel bağlantılar sağlanacağını kaydetti.