Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Gaziantep'te tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Gaziantep'te tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantı ile kurulun işleyişlerini ve amaçlarını anlattı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan vekili Prof.Dr. Vedat Bilgin ve üyelerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, sosyal politikanın esas maksadının orta tabaka yaratmak olduğunu vurgulayarak, düşük gelir gruplarının gelir seviyelerini düzeltmesinin ve sosyal fırsatların eşitsiz dağılıma karşı mücadele etmenin sosyal politika alanının perspektifi içerisinde yer aldığını ifade etti.

Kurulun görevleri ve işleyişinden bahseden Bilgin, kurul olarak ülkenin sosyal sorunlarını tespit ederek toplumdaki farklılaşmaları, yoksulluğu, gelir eşitsizliklerini ve sosyal eşitsizliklerini gidermeye dönük çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilgin, Sosyal politika bilindiği gibi ülkenin sosyal sorunlarını tespit ederek toplumdaki farklılaşmaları, yoksulluğu, gelir eşitsizliklerini ve sosyal eşitsizliklerini gidermeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin değişim sürecinde yaşanan yoksulluk ve düşük gelir gruplarının gelir seviyelerini yükseltmek Sosyal Politikalar Kurulunun görevleri arasındadırö dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, kurulun paydaşlarıyla yapacakları toplantılarla politika belirleme süreci başlatacaklarını belirterek, Türkiye'nin Başkanlık sistemine geçmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli kurullar oluşturuldu. Bunlardan birisi de sosyal politikalar kurulu. Bugün bu kurulun değerli üyeleri Gaziantep'te 2 gün boyunca hem bu toplantı ile hem de diğer paydaşlarla yapacakları toplantılar ile bir politika belirleme süreci başlatacaklar şeklinde konuştu.

Öte yandan kurulun Gaziantep'te 2 gün sürecek çeşitli toplantılar ve çalışmalar yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA