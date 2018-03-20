Gaziantep Büyükşehir, Yeşil Başkentler Kongresi'ne Katılacak

Büyükşehir, Nizip Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi başta olmak üzere toplamda 8 projeyle kongreye kabul edildi.

DÜNYA KONYA'DA BULUŞACAK

Türkiye Belediyeler Birliğince, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, düzenlenecek. Kongreye Anadolu Selçuklu Devleti'ne yıllarca başkentlik yapmış Konya şehri ev sahipliği edecek. Kongre için dünya genelinde geçmişte veya halen başkent olan 238 şehre, bilimsel kimliğiyle öne çıkmış ilk 1125 üniversiteye, Dünya Belediyeler Birliği ve bağlı 273 birliğe davetiye gönderildi, Rio sözleşme sayfalarında ve UNICEF yetişkin eğitimi sayfasında duyurular yapıldı. Türkiye'de 81 ilin valiliklerine, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Türkiye'deki 186 üniversite de kongreye davet edildi. Türkiye'den ve Dünya'dan çok sayıda bilim ve tecrübe insanıyla yöneticinin katılacağı kongrede, yeşil doku ve şehrin yaşam kalitesini oluşturan değerleri gündemde tutmakla birlikte Türkiye'deki ve Dünya'daki yeşil-çevreci gelişmeler karşılıklı olarak tartışılacak. Böylece 10 yıllar sonra evrensel değerlerle yaşanabilir şehirlerin çerçevesi çizilerek geleceğin kent vizyonu ortaya konacak.

Uluslararası yeşil başkentler kongresine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Daire Başkanlığı olarak sunduğu 8 bildiri kabul edildi. Buna göre Büyükşehir, Birecik-Karkamış taşkın ovası yönetim planı poster sunumuyla, bölgenin yönetim planı neticesinde tespit edilen mevcut flora, fauna ve kültürel varlıkları belirli bir kurgu içerisinde poster sunumu olarak işlenecek.

Gaziantep botanik bahçesi poster sunumunda, Türkiye'nin sayılı botanik bahçelerinden biri olan Gaziantep Botanik Bahçesi'nin yerelde yaptığı şenlik, eğitim ve benzeri farkındalık faaliyetlerinden, Dünya'nın farklı noktalarında katıldığı kongre ve yarışmalara kadar tüm faaliyetler anlatılacak.

Karkamış-Birecik Taşkın Ovası Sulak Alanı'nda yapılan Ekopark Projesi bölgenin kültür öğeleri, flora ve fauna çeşitliliği korunarak tasarlandı. Bu proje hazırlanırken dünyadaki en iyilerin örnek alındığı, yönetim planına sadık kalındığı, koruma kullanım dengesinin göz önünde bulundurulduğu, sürdürülebilirlik kavramının en önemli unsur olduğu sunumda vurgulanacak.

Fıstık Park sözlü sunumunda, Gaziantep halkının doğadan kültürüne taşıdığı en önemli yapıtaşı olan fıstık bitkisinin doğal ortamının parka çevrilerek halkla iç içe olduğu, 7'den 77'ye tüm halkın fıstık meyvesinin gelişimine tanıklık ettiği açık hava müzesi niteliğine sahip bir çalışma olarak anlatılacak.

Ekoloji temelli çevre eğitimi sözlü sunumuyla çocuk, genç ve yetişkinlere verilen eğitimlerle çevre konusunda yapılan farkındalık faaliyetleri aktarılacak.

İstasyon Park poster sunumuyla kent merkezinde oluşturulan açık yeşil alanlara örnek olan İstasyon Park, terk edilmiş alanların şehre yeniden kazandırılması ve topluma faydasına vurgu yapılacak.

2d ve 3d peyzaj çalışmaları poster sunumunda, kentin farklı noktalarında kullanılan 2d ve 3d peyzaj çalışmaları ile estetik bir algı oluşturulduğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin canlı materyel kullanımında tasarım anlayışının farklı bir boyut kazandığı vurgulanacak.

Şehir estetiği sözlü sunumunda, kent genelinde yapılan heykel duvar kaplamaları ve dekoratif detayların yapımı ve görsel farkındalık yaratan bu detayların Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait sanat atölyesi tarafından yapıldığı anlatılacak.