Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor

Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün saat 16.00'da Radyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak.

16.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:19
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radyo D'ye konuk oluyor

Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, 'e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın , bugün saat 16.00'da 'de 'nun konuğu olacak…


Radyo D 104.0 Frekansında

Kaynak: Hürriyet

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