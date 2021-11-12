GAZİANTEP - "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla emniyet kemerine dikkat çekildi

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak emniyet kemerine ilişkin gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de yapıldı.

Kentin trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalardaki trafik polisleri, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmanın önemi ve katkıları üzerine bilgilendirdi. Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'nin önünde düzenlenen programda ise simülasyon aracıyla emniyet kemerinin trafik kazalarındaki katkıları uygulamalı şekilde aktarıldı, kurulan stantlardaki polisler öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemerini anlatıldı.

Vali Davut Gül de program kapsamında yoldan geçen sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda sürücü ve yolculara uyardı, hassasiyet göstermelerini istedi.

Gül, buradaki konuşmasında, trafik kazalarının çoğunluğunun dikkatsizlik ve kurullara uyulmamasından dolayı meydana geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının kazaların önüne geçmek ve vatandaşların hayatını kaybetmemesi için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Gül, "Vatandaşlarımızın kalabalık bulunduğu yerlerde kampanyalarımızı, bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. İsteğimiz vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmemesidir. Kazalarımızın hiç olmamasıdır. Emniyet kemeri takıldığında trafik kazalarında yaralamanın yüzde 60'nı düşüyor. Bütün hemşerilerimize bu kampanyaya destek sağlamasını rica ediyoruz."

Gül, kentte emniyet kemeri denetimlerini elektronik sistemlerle yapıldığını da sözlerine ekledi.