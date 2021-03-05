Gaziantep Barosu: 8 Mart alışverişe teşvik günü değildir

Gaziantep Barosu: 8 Mart alışverişe teşvik günü değildirGAZİANTEP Barosu Kadın Haklar Komisyonu Başkanı avukat Fethiye Ersoy, 8 Mart'ın indirim, hediye ya da alışverişe teşvik günü olmadığını, farkındalık ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Gaziantep Barosu: 8 Mart alışverişe teşvik günü değildir

GAZİANTEP Barosu Kadın Haklar Komisyonu Başkanı avukat Fethiye Ersoy, 8 Mart'ın indirim, hediye ya da alışverişe teşvik günü olmadığını, farkındalık ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Gaziantep Adliyesi'nde bulunan Baro Başkanlığında bir araya gelen üyeler basın toplantısı düzenledi. Komisyon adına açıklama yapan avukat Fethiye Ersoy, 8 Mart tarihinin kadınlar açısından birlikte olmak adına önemli bir gün olduğunu dile getirdi.

Ersoy, bu günün sadece iş yerlerine asılan indirim yazılarından ibaret olmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

' Kadınların yaşamın tüm alanlarında yaşadığı ortak sorunların ve mücadelesini simgeleyen 8 Mart dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadınların hak ve isteklerini dile getirdikleri kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektikleri, her türlü baskı ve şiddete karşı bir araya geldiler. Emekçi amaçlarına ulaşmak için çaba gösterdikleri gündür. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde dayanışma günüdür. Bugün özgür birey olabilme geleceği korumak için mücadele günüdür. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinde, toplum olarak vicdani ve ahlaki adalet anlayışına ve kabulüne ihtiyaç vardır. Aile kavramı kullanılarak kadına yönelik şiddet ve Aile mahkemesinin görevli olduğu alanlarda ve davalarda arabuluculuk ve uzlaşma kabul edilmemelidir. Kadını dışlayan onu birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte eşit ve insanca süreçlerden koparan her türlü uygulama ve anlayışlara karşı, herkesin gelecek günler için yan yana gelmeye birlikte mücadele etmeye mecburdur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı