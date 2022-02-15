GAZİANTEP - Bakan Özer: "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.