Gaziantep Algspor Adım Adım Şampiyonluğa Yürüyor

Deplasmanda İstanbul Ataşehir Kadın Futbol Takımını 3 farkla yenen Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımında yüzler gülüyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle ligin en iyi çıkış yapan takımı haline gelen Gaziantep Algspor 4-1'lik skorla karşılaşmayı tamamladı.

İlk yarıda ilk gol Ataşehir'den geldi ancak dakikalar içinde 4 gol yedi. Gaziantep temsilcisi disiplini elden bırakmadan defansif oyunu ile ikinci yarıda üstünlüğünü korudu. Ara transferle renklerine bağlanan Tanya 2 gol ile fileleri havalandırdı. Takımın diğer gollerini Sevgi Çınar ve Yağmur Uraz attı. Bu sonuç ile bir maç eksiği bulunan takım lider ile arasında sadece 3 puan kaldı. Maçtan sonra konuşan Algspor Kulubü Başkanı Ali Gözcü, "Takımımız geçen yılın şampiyonu Ataşehir Belediyespor'u deplasmanda atak bir futbol ortaya koyarak 4-1 mağlup etti. Daha da önemlisi geriye düştüğümüz maçtan inancımızla galip ayrıldık. Takımımızda taşlar yerine oturdu. Takımımızı bu anlamlı galibiyetten dolayı kutluyorum. Cuma günü final niteliğinde Konak Belediyespor maçımız var, tüm sporseverleri bekliyoruz. Gaziantep halkını, sporseverleri takımımızı desteğe bekleriz" dedi.

Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı ise, "Bu maçtaki galibiyetimiz sporcularımızın fiziksel ve zihinsel performanslarını üst düzeyde kullanabilmeleri için verdiğimiz ortak çabanın bir ürünü. Önce onların emekleri ve her zaman yanımda duran başkanımızın bana, bize olan inancı için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra bize inanan bize inanan, destek veren taraftarlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki, biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA