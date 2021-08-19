Gaziantep "Aile ve Baba Temalı Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı

Aile ve oluşturduğu değerleri korumak, gelecek nesillere taşımak ve kavramı sağlamak amacıyla birçok proje yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışma başlattı.

Aileyi oluşturan temel taşlardan olan "baba" yı odak alan "Aile ve Baba Temalı Fotoğraf Yarışması" Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliği ortaklığında düzenlenecek. Başvuruların başladığı yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların kendi objektifinden baba figürünü görünür kılarak aile ve toplum için baba rolünün önemini hatırlatmayı hedefliyor. Yarışmaya katılmak için " www.kademsanat.com/aile-ve-baba-fotograf-yarismasi " internet adresinden 15 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.

Düzenlenen yarışmaya Seçici Kurul, KADEM Gaziantep Temsilcisi ve birinci derecede akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunu son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek. Teknik şartnameler ve diğer detaylar yarışmanın internet adresinden bakılabilecek. 24 Eylül'de yapılacak değerlendirmenin ardından birinci seçilen fotoğrafçıya 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL ve Üçüncüye 4 bin TL ödül verilecek.

Kaynak: Bültenler