Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarından Büyük Başarı
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Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarından Büyük Başarı

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarından Büyük Başarı
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Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının katılım gösterdiği "TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması (2204-A)"nda Psikoloji alanında Türkiye ikincisi olan öğrencilerimiz için düzenlenen hediye takdim töreni, Rektörlük Yeni Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının katılım gösterdiği "TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması (2204-A)"nda Psikoloji alanında Türkiye ikincisi olan öğrencilerimiz için düzenlenen hediye takdim töreni, Rektörlük Yeni Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlene törene; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Vakfı Başkanı Muhittin Güney, Gazi Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Vacide Kutay ile Felsefe Öğretmeni Hilal Özer, öğrencilerimiz Aybüke Kaygisiz ve Selin Yüksel ile öğrencilerimizin aileleri katıldı.

Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasında, "Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının da katılmış olduğu TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında, iki öğrencimizin ve hocalarımızın özellikle de pandemi döneminde böyle bir proje yapmaları çok anlamlı olmuş. Aybüke ve Selin kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte sizleri iyi yerlerde görürüz. Ailelerinizde, bizde gurur duyarız" dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasının ardından duygularını paylaşan öğrencilerimiz, "Sürecin başında çok tereddütümüz vardı. TÜBİTAK projelerine dair hiç bir bilgimiz yoktu. Hilal hocamızın aracılığıyla nasıl bir süreç olacağını değerlendirdik. Yaklaşık 10 ay önce başladık biz projemize ve bugünlere kadar geldik. Başlangıçta hiç hayal etmemiştik. Ama sürecin içine girdikten sonra evet yapabiliriz, başarabiliriz dedik. Çok mutluyuz" diye ifadelerde bulundu. Ayrıca öğrencilerimizin aileleri de bu başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Gazi Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Vacide Kutay ise konuşmasında, "Gazi Vakfı Özel Okulları olarak seneye inşallah daha çok sayıda öğrencimizle proje yaparak Türkiye finallerinde dereceye kalacağımızı umut ediyorum. Okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu konuda çok deneyimli. Prof. Dr. Mahmut Selvi hocamıza ve onun nezdinde Gazi Eğitim Fakültesinin değerli öğretim üyelerine çok teşekkür ediyorum. İlkokuldan lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerimizden, yaptığımız çalışmalarda onların desteğini alıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimine geçildi. Projede başarılı olan öğrencilerimiz Aybüke Kaygisiz, Selin Yüksel ve Felsefe Öğretmeni Hilal Özer'e, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında adlarına dikilmiş 3 adet fidan sertifikası ve hediyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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