Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:59

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde, Mehmet Kumcağız'ın, Tokat'ta mezarlıkta bulunup okula getirilen ve forma giydirilip adeta okulun bir öğrencisi olan Fındık isimli köpeğin yer aldığı "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafına oy veren Yıldız, "Fındık adeta bir öğrenci gibi sınıfta eğitim görüyor. Eğitimci olmam nedeniyle bu bana çok anlamlı geldi. 'Herkes eğitilebilir, her canlı eğitilebilir' düşüncesini veriyor burada. Ama daha sonra Fındık'ın öldüğünü duydum, buna da üzüldüm." dedi.

Rektör Yıldız, spor kategorisinde, Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" adlı fotoğrafını seçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahalardan uzak kalan Osmanlıspor futbolcusu Beyhan Şimşek'in günlük antrenmanını evde yaptığı sırada çekilen fotoğrafın çok hoşuna gittiğini dile getiren Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi olarak küresel salgın döneminde personelle salı ve perşembe günleri spor yaptıklarını anlattı.

Havaların çok soğuması halinde etkinliklerin eve taşınacağını, sporu video yoluyla evde yapacaklarını kaydeden Rektör Yıldız, "Kovid-19'un en önemli ilacının spor olduğunu düşünüyorum. Evde, iş yerinde fırsat buldukça spor yapmanın iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Yıldız'ın haber kategorisindeki tercihi ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu. İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin, Kovid-19 tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdukları anı yakalayan fotoğrafın, küresel salgın döneminde çok ilgisini çektiğini söyleyen Rektör Yıldız, "Bu bana çok anlamlı geldi." dedi. Yıldız, süreçte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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