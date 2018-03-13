Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 102. Yılı Törenle Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 102. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 102. yılı nedeniyle hükümet konağı önünde düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törende konuşma yapan Vali Yaman, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 13 Mart 1916'da ağırlamanın sevincini yaşayan Mardinliler birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Aziz milletimizin o zor günlerde ortaya koyduğu birlik, beraberlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir engelin, alt edemeyeceğimiz hiçbir iç veya dış tehdidin olamayacağına inanıyorum. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Tören sonunda 102. yıl anısına düzenlenen koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi. - MARDİN